В порту Ростова задержали иностранца, который публично выражал поддержку действиям Украины на СВО. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.
Речь идет о гражданине одной из стран ближнего зарубежья. Он прибыл в морской пункт пропуска «Ростов-на-Дону» из Ливии. Ростовские пограничники провели проверку и обнаружили материалы, подтверждающие его симпатии к киевскому режиму.
— Мужчина оставлял одобрительные комментарии под постами в украинских пабликах. В них использовал нацистские лозунги. Высказывался в поддержку преступлений украинских войск, в том числе действий диверсионных групп в приграничных населенных пунктах России, — уточняет источник.
Иностранца не пропустили в страну. Ему закрыли въезд на территорию Российской Федерации.
