СВР и КГБ Белоруссии подтвердили договоренность о дальнейшем сотрудничестве

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. СВР и КГБ Белоруссии подтвердили договоренность о дальнейшей координации в противодействии агрессивной политике Запада.
В СВР РФ сообщили, что в среду в Калининграде состоялось очередное заседание коллегии Службы внешней разведки России и коллегии Комитета государственной безопасности Белоруссии под руководством глав спецслужб двух стран Сергея Нарышкина и Ивана Тертеля.
«Подтверждена договоренность о дальнейшей координации в вопросах противодействия агрессивной политике Запада в отношении России и Беларуси», — говорится в сообщении пресс-службы СВР РФ.
Узнать больше по теме
Сергей Нарышкин: биография, фото и личная жизнь государственного деятеля
Опытный экономист, государственный деятель, ученый и директор Службы внешней разведки. Биография Сергея Нарышкина поможет узнать главное о жизни политической фигуры, часто остающейся в тени, но оказывающей влияние на события мирового масштаба.