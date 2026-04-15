К Лионелю Месси и AFA подали многомиллионный иск о мошенничестве

Промоутерская компания VID подала многомиллионный иск в суд Южной Флориды к нападающему клуба «Интер Майами» Лионелю Месси и Ассоциации футбола Аргентины (AFA) в связи с неявкой футболиста на разрекламированный товарищеский матч сборной. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил портал TMZ Sports.

Согласно иску, VID заплатила AFA семь миллионов долларов за эксклюзивное право провести два товарищеских матча сборной Аргентины в октябре 2025 года против Венесуэлы и Пуэрто-Рико. Ключевым условием сделки было участие Месси в этих матчах: контракт обязывал 38-летнего спортсмена провести на поле не менее 30 минут в каждой игре, за исключением случая, в ходе которого он получил травмы.

В матче против Венесуэлы аргентинец участия не принимал и не получал травмы.

16 января 2025 года бывший игрок сборной России по футболу Павел Мамаев заявил, что мог отсудить у государства компенсацию в размере примерно 300 миллионов рублей за проведенное в тюрьме время. Футболист отметил, что адвокаты уговаривали его подать иск, однако он решил этого не делать.

