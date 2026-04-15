К Лионелю Месси и AFA подали многомиллионный иск о мошенничестве

Согласно иску, VID заплатила AFA семь миллионов долларов за эксклюзивное право провести два товарищеских матча сборной Аргентины в октябре 2025 года против Венесуэлы и Пуэрто-Рико. Ключевым условием сделки было участие Месси в этих матчах: контракт обязывал 38-летнего спортсмена провести на поле не менее 30 минут в каждой игре, за исключением случая, в ходе которого он получил травмы.