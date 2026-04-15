Super: блогера Эдварда Била заметили за рулем после обещания никогда не водить

Несколько лет назад имя блогера Эдварда Била обсуждала вся страна, причиной стала серьезная авария, в которую он попал. 1 апреля на Садовом кольце в Москве синяя Audi Била выскочила на встречную полосу и врезалась в четыре машины. За рулем одной из их находилась Мария Артемова, она получила многочисленные травмы и впала в кому. Наказанием для него стали 2 года и 2 месяца лишения свободы, а еще он должен был выплачивать пострадавшей по 250 тысяч рублей ежемесячно.
Освободившись, пранкер зарекся, что больше никогда не сядет за руль, но свое обещание нарушил. Как сообщает Super.ru, накануне его заметили в Сочи во время поездки на роскошной машине.
Долгое время блогер выполнял свое обещание и передвигался исключительно в роли пассажира. Свое увлечение машинами и стремление погонять он заменил на более безопасное — стал посещать картинг.
На видео, которое появилось в Сети, блогер проезжает мимо девушки и делает жест рукой, после чего давит на газ, и его иномарка отрывается от общего потока машин.