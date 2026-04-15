Власти Ростова высказались о перспективах трамвайной линии в Левенцовке. Глава города Александр Скрябин прокомментировал дальнейшую судьбу трамвайной инфраструктуры в Левенцовке и текущее состояние проекта по обновлению трамвайной системы города.
Ранее концессионер завершил строительство инфраструктуры на одном из участков, однако амбициозный проект модернизации в настоящее время заморожен. По словам градоначальника, построенное в Левенцовке разворотное кольцо необходимо интегрировать с площадью Мичурина. Однако конкретный вариант прокладки маршрута пока не определён и требует широкого обсуждения. Соответствующие предложения даже не были вынесены на публичные слушания. Александр Скрябин также разъяснил причины приостановки проекта. Подписанное ранее соглашение о концессии утратило экономический смысл для города. Партнёр по соглашению в одностороннем порядке скорректировал условия: сократил протяжённость путей, количество маршрутов, депо и единиц подвижного состава. В результате проект стал экономически необоснованным.
«Выплачивать концессионеру средства из городского бюджета на протяжении 50 лет в текущих условиях нецелесообразно. Соглашение не расторгнуто официально, но его действие приостановлено. Сейчас мы анализируем ситуацию и определяем дальнейшие шаги», — подчеркнул Скрябин. Напомним, что реализация соглашения была заморожена в конце 2024 года после того, как общая смета проекта достигла 80 миллиардов рублей. При этом участок пути от улицы Жданова до Малиновского в Левенцовке был готов на 99%. В рамках контракта успели установить 154 опоры контактной сети, завершить земляные работы и построить тяговую подстанцию. Однако поставка новых трамваев в 2025 году так и не началась.