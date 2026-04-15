Власти Ростова высказались о перспективах трамвайной линии в Левенцовке

«Выплачивать концессионеру средства из городского бюджета на протяжении 50 лет в текущих условиях нецелесообразно. Соглашение не расторгнуто официально, но его действие приостановлено. Сейчас мы анализируем ситуацию и определяем дальнейшие шаги», — подчеркнул Скрябин. Напомним, что реализация соглашения была заморожена в конце 2024 года после того, как общая смета проекта достигла 80 миллиардов рублей. При этом участок пути от улицы Жданова до Малиновского в Левенцовке был готов на 99%. В рамках контракта успели установить 154 опоры контактной сети, завершить земляные работы и построить тяговую подстанцию. Однако поставка новых трамваев в 2025 году так и не началась.