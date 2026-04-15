СВР и КГБ будут обеспечивать руководство данными о подрывных планах Запада

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. СВР и КГБ Белоруссии обозначили задачей обеспечение руководства информацией о подрывных планах Запада и НАТО на постсоветском пространстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Службы внешней разведки РФ.
В СВР сообщили, что в среду в Калининграде состоялось очередное заседание коллегии Службы внешней разведки Российской Федерации и коллегии Комитета государственной безопасности Республики Беларусь под руководством глав спецслужб двух стран Сергея Евгеньевича Нарышкина и Ивана Станиславовича Тертеля.
«Первостепенной задачей обозначено обеспечение руководства Российской Федерации и Республики Беларусь актуальной и достоверной информацией о подрывных планах стран Запада и блока НАТО на постсоветском пространстве и связанных с этим угроз для Союзного государства», — говорится в сообщении.