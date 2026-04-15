Врач предупредил о смертельной опасности привычки облизывать нож

Привычка облизывать нож может привести к опасным последствиям для здоровья, рассказал доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов. Даже небольшой порез языка может стать входными воротами для инфекции. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Самое очевидное и частое последствие — порез языка. Острый край ножа легко повреждает нежную слизистую, и такая травма оказывается невероятно болезненной. К тому же она сопровождается сильным кровотечением, а заживает очень медленно», — отметил Степанов.
Как пояснил специалист, язык — это мышечный орган, который постоянно находится в движении: при разговоре, глотании и даже в состоянии покоя во рту. Из-за этого края раны постоянно смещаются, что мешает ее нормальному заживлению.
Опасность усиливается тем, что в полости рта всегда живет большое количество бактерий. При попадании в рану они могут вызвать воспаление, нагноение и инфекционные осложнения. В редких случаях процесс может развиться настолько, что приведет к тяжелым последствиям, включая заражение крови — сепсис.
Напомним, при сепсисе состояние пациента быстро ухудшается. В тяжелых случаях могут развиваться истощение, дыхательная недостаточность, а также слабый пульс и аритмия.