Воронежцы завоевали «Кубок Ярослава Мудрого» по прыжкам на батуте

В Ярославле финишировал «Кубок Ярослава Мудрого». В турнире по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке приняли участие 574 атлета из 25 регионов РФ.
Победителями в синхронных прыжках среди старших спортсменов стали воронежцы Максим Салищев и Александр Чиков. Их тренируют Наталья Зенищева и Андрей Пахомов.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежские спортсмены завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте.
