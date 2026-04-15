Минздрав проводит экспертизу медпомощи белоруске, получившей травму при родах

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения сообщили о том, что в настоящее время проводится комплексная экспертиза качества оказания медицинской помощи женщине, которая в 2025 году получила при родах тяжелую травму.

Как рассказала замначальника управления контроля медицинской деятельности Минздрава Елена Павлова, инцидент имел место в 2025 году в 5-й городской больнице Минска.

Поводом для экспертизы стала жалоба женщины, которая сообщила, что во время родов ей не сделали кесарево сечение. Женщина указывает, что, с ее точки зрения, все основания для проведения кесарево сечения у нее были. Роженица получила тяжелую акушерскую травму.

Елена Павлова отметила, что экспертизу проводит комплексная комиссия, привлечены ведущие специалисты Беларуси в области акушерства и гинекологии, а также хирургии.

Отмечается, что комиссией будет дана комплексная оценка оказания медпомощи, при необходимости, будут приняты все соответствующие меры реагирования.

