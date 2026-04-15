В парке Гагарина в Комсомольске-на-Амуре начали ремонт кордодрома

Площадка предназначена для занятий авиамоделированием.

Площадку для занятий авиамоделированием и запуска кордовых моделей самолетов — кордодром — отремонтируют в парке имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, сообщили в администрации города. Работы ведутся в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты приступили к демонтажу старого асфальта и бордюров. Позже там обустроят новое основание, установят бордюры, уложат асфальт и смонтируют уличное освещение.

Как отметили в администрации города, в Комсомольске-на-Амуре возрождается интерес к инженерным специальностям и техническому творчеству, особенно в Ленинском округе, где расположены авиастроительный завод имени Гагарина и производственный центр ПАО «Яковлев».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.