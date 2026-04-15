В РФ около 85% выпускников педвузов трудоустраиваются сразу после выпуска

Также были озвучены и другие результаты прошлого года. Например, по программе «Земский учитель» около 600 человек приехали работать в сельские школы. А ежемесячные выплаты за классное руководство, кураторство и развитие института наставничества получили учителя более 840 тыс. классов и почти 96 тыс. учебных групп. Кроме того, создано еще 136 кластеров «Профессионалитета». Более 63% выпускников выбирают среднее профессиональное образование. В колледжи в первоочередном порядке зачислены почти 60 тыс. участников СВО и членов их семей. По отдельной квоте в 36 педвузов Минпросвещения зачислены более 1,7 тыс. участников СВО и их детей.