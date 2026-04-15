В РФ около 85% выпускников педвузов трудоустраиваются сразу после выпуска

Более 30 тыс. выпускников педагогических вузов, закончивших обучение в 2025 году, трудоустроились в первый год после выпуска, что составляет около 85% от общего числа завершивших обучение. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на итоговом заседании коллегии Минпросвещения РФ.
«Обеспечено системное финансирование отрасли: только в рамках нацпроекта “Молодежь и дети” на мероприятия Минпросвещения выделено порядка 300 миллиардов рублей. В рамках нацпроектов и программ завершено строительство 80 школ и 5 детских садов, отремонтировано более 1,5 тысячи школьных зданий. В части подготовки кадров — около 85% выпускников педагогических вузов трудоустраивается в первый год после окончания обучения. По итогам 2025 года это более 30 тысяч человек», — сказал вице-премьер.
Также были озвучены и другие результаты прошлого года. Например, по программе «Земский учитель» около 600 человек приехали работать в сельские школы. А ежемесячные выплаты за классное руководство, кураторство и развитие института наставничества получили учителя более 840 тыс. классов и почти 96 тыс. учебных групп. Кроме того, создано еще 136 кластеров «Профессионалитета». Более 63% выпускников выбирают среднее профессиональное образование. В колледжи в первоочередном порядке зачислены почти 60 тыс. участников СВО и членов их семей. По отдельной квоте в 36 педвузов Минпросвещения зачислены более 1,7 тыс. участников СВО и их детей.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркнул, что Россия занимает третье место в мире на международных олимпиадах по естественно-научным предметам и первое место среди европейских стран на международных научных олимпиадах за последние 5 лет. «Хочу поблагодарить все региональные команды за слаженную работу, которая дает потрясающие результаты. Растет интерес школьников к естественно-научным предметам: в этом году по предварительным данным около 36% будут сдавать профильную математику, информатику или естественные науки. По результатам экзаменов растет доля высокобалльников по математике профильного уровня, химии, физике, биологии. Значительно сократилось число не преодолевших минимальный порог», — подчеркнул министр.
Среди задач на 2026 год Сергей Кравцов особо отметил развитие детских садов и поддержку воспитателей в Год дошкольного образования, запуск проектов «Добрые игры» и «Орлята-дошколята». Также будут продолжены развитие механизма целевого обучения по педагогическим направлениям, реализация программы «Земский учитель», внедрение инструментов поддержки учителей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.