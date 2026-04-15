Петр Кислов стал отцом во второй раз

Актер и бывший муж певицы Полины Гагариной стал отцом во второй раз. Фотографии младенца опубликовала его супруга, актриса Яна Зорина.
Петр Кислов не говорил о том, что его жена ждет ребенка. Девушка также не раскрывала информацию о беременности, однако после рождения малыша она выложила несколько снимков. Мальчик появился на свет 20 марта, и пара решила назвать его Александром.
— Пять дней прошло с того момента, как моя жизнь наполнилась безграничной любовью, непередаваемым чувством счастья. Пять дней в новом статусе мамы Санечка Петровича, — написала артистка в социальных сетях.
Сам Кислов подтвердил новость о рождении ребенка в интервью StarHit. Также актер поблагодарил за поздравления:
— Спасибо. В статусе отца чувствую себя нормально.
Бывший супруг Полины Гагариной тайно женился на 24-летней коллеге Яне Зориной в прошлом году. Избранница артиста ранее училась у него актерскому мастерству. Саму свадьбу пара не афишировала, теперь же Кислов рассказал журналистам о семейной жизни и планах на будущее. Супруги живут в загородном доме.