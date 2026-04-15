Кравцов назвал даты проведения последних звонков и выпускных в 2026 году

В 2026 году последние звонки в школах состоятся во вторник, 26 мая, а выпускные вечера — в субботу, 27 июня. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
— Мы в этом году утвердили приказ 704, регламентировали вопрос завершения учебного года. Это 26 мая. И соответственно, последние звонки — 26 мая, школьные выпускные — 27 июня, — рассказал министр.
Он добавил, что ведомство не планирует менять срок обучения в российских школах, отметив, что он остается в рамках государственного стандарта, передает информационная служба «Вести».
В Министерстве просвещения подчеркнули, что организаторам этих мероприятий рекомендуют включить в программу поднятие национального флага и исполнение государственного гимна. Кроме того, на последних звонках и выпускных порекомендовали провести чествование представителей многодетных семей. Сергей Кравцов добавил, что ведомство продолжит создавать атмосферу уважения к своей стране в школах.
13 апреля глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев сообщил, что Единый государственный экзамен будут проводить не ранее 1 июня.