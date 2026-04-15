Кравцов назвал даты проведения последних звонков и выпускных в 2026 году

В Министерстве просвещения подчеркнули, что организаторам этих мероприятий рекомендуют включить в программу поднятие национального флага и исполнение государственного гимна. Кроме того, на последних звонках и выпускных порекомендовали провести чествование представителей многодетных семей. Сергей Кравцов добавил, что ведомство продолжит создавать атмосферу уважения к своей стране в школах.