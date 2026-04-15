В Смоленске пройдет «Весенний бал в Энерго»

«Весенний бал в Энерго» пройдет 16 апреля в Смоленске, что соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в «Молодежном центре-музее имени адмирала Нахимова».
Бал пройдет в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых. Мероприятие включено в план празднования статуса «Смоленск — Молодежная столица России».
Событие объединит студентов, преподавателей и сотрудников смоленского филиала национального исследовательского университета науки и технологий «Московский энергетический институт». Программа включает исполнение полонеза, венского вальса, танго и социальных танцев. Для зрителей прозвучат стихотворения и романсы в исполнении студентов и преподавателей.
На протяжении вечера танцы, вокальные и поэтические номера будут чередоваться с конкурсами и музыкальными играми. Для гостей установлен строгий дресс-код: юноши — во фраках, девушки — в вечерних или бальных платьях с перчатками.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.