Врач рассказала, почему при язве нельзя есть сырые яблоки

Сырые яблоки при язве способны вызвать обострение и усилить симптомы, предупредила врач-диетолог Елена Баталова. По ее словам, питание при таких диагнозах требует строгого подбора продуктов и исключения раздражающих факторов. Об этом пишет aif.ru.
«Кислые яблоки находятся под строгим запретом при язве, гастрите с повышенной кислотностью и панкреатите — фруктовые кислоты слишком агрессивно воздействуют на нежную слизистую оболочку желудка», — пояснила Баталова.
Как отметила специалист, людям с язвенной болезнью разрешены только печеные фрукты. Даже здоровым людям следует соблюдать умеренность и употреблять яблоки в первой половине дня, когда они лучше усваиваются организмом.
Также врач рассказала, что в московских стационарах сейчас действует обновленная система лечебного питания. Пациентам с заболеваниями ЖКТ хлеб заменяют на бездрожжевой, для больных диабетом меню включает запеканку без сахара, булочку с отрубями. При заболеваниях почек ограничивают мясо и яйца.
Прежде врач Денис Прокофьев заявил о связи кариеса с развитием язвы желудка. Кариозное поражение зубов может запускать бактериальные процессы в организме.