Напавший на прохожих в Амстердаме украинец заявил, что повторил бы преступление

Напавший на людей с ножом в Амстердаме гражданин Украины заявил, что повторил бы свой поступок после выхода на свободу. Об этом говорится в сообщении представителя прокуратуры Нидерландов во время предварительного слушания по делу.
Согласно заявлению обвинения, украинец намеренно наносил своим жертвам ножевые ранения в спину, о чем он сообщил представителям правоохранительных органов. Он также заявлял, что европейские налогоплательщики «должны расплачиваться» за финансирование украинского конфликта.
По словам свидетелей, знакомых с нападавшим, украинец состоял в ВСУ до 2024 года. Мужчина заявлял, что намерен попасть в европейскую тюрьму ради пособий. Сейчас правоохранители направили его в психиатрический диспансер для дальнейшего наблюдения.
Напомним, что инцидент произошел в марте 2025 года. Гражданин Украины Роман Д. совершил нападение с ножом на людей в центре Амстердама, в результате чего пострадали пять человек.