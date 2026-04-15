Напавший на прохожих в Амстердаме украинец заявил, что повторил бы преступление

Напавший с ножом на людей в Амстердаме украинец говорил, что европейцы должны расплачиваться за финансирование конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Напавший на людей с ножом в Амстердаме гражданин Украины заявил, что повторил бы свой поступок после выхода на свободу. Об этом говорится в сообщении представителя прокуратуры Нидерландов во время предварительного слушания по делу.

Согласно заявлению обвинения, украинец намеренно наносил своим жертвам ножевые ранения в спину, о чем он сообщил представителям правоохранительных органов. Он также заявлял, что европейские налогоплательщики «должны расплачиваться» за финансирование украинского конфликта.

По словам свидетелей, знакомых с нападавшим, украинец состоял в ВСУ до 2024 года. Мужчина заявлял, что намерен попасть в европейскую тюрьму ради пособий. Сейчас правоохранители направили его в психиатрический диспансер для дальнейшего наблюдения.

Напомним, что инцидент произошел в марте 2025 года. Гражданин Украины Роман Д. совершил нападение с ножом на людей в центре Амстердама, в результате чего пострадали пять человек.