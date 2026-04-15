Администрация Воронежа продолжит бороться с парковкой на газонах

Весной районные комбинаты благоустройства Воронежа приступают к восстановлению газонов. Многие из них за зимний период пришли в плачевное состояние, в том числи и по вине автомобилистов, паркующих свои машины на озелененных участках улиц. Эту злободневную тему затронул в месенджере МАХ мэр Воронежа Сергей Петрин. Он напомнил, что в прошлом году удалось привести в порядок около 7,5 гектаров газонов на основных магистральных направлениях. Сейчас эти территории очищают от пескосмета и мусора.