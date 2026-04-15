Администрация Воронежа продолжит бороться с парковкой на газонах

Для выявления автохамов по улицам будет ездить машина с фотофиксацией нарушений.

Источник: Комсомольская правда

Весной районные комбинаты благоустройства Воронежа приступают к восстановлению газонов. Многие из них за зимний период пришли в плачевное состояние, в том числи и по вине автомобилистов, паркующих свои машины на озелененных участках улиц. Эту злободневную тему затронул в месенджере МАХ мэр Воронежа Сергей Петрин. Он напомнил, что в прошлом году удалось привести в порядок около 7,5 гектаров газонов на основных магистральных направлениях. Сейчас эти территории очищают от пескосмета и мусора.

— Далее предстоит провести выемку старого грунта, завезти новый, выполнить планировку и посев, — рассказал Сергей Петрин.

Но все эти усилия коммунальных служб окажутся бесполезными, если автовладельцы продолжат нарушать правила благоустройства. Поэтому в мэрии решили уделять особое внимание пресечению парковки на озелененных территориях.

— Работу ведем во всех районах с использованием специальных мобильных комплексов видеофиксации, которые помогают фиксировать правонарушения, — поделился подробностями мэр. — Все материалы направляем в административные комиссии для изучения и вынесения соответствующих постановлений.

Фото мэрии.

По словам ведущего специалиста управы Железнодорожного района Арины Аксеновой, оснащенный камерой автомобиль курсирует по улицам и фиксирует государственные номера машин, припаркованных на газонах.

Мэр акцентировал, что у администрации нет задачи выписать штрафы, но и превращать газоны в парковку недопустимо. Поэтому нарушителей будут наказывать, в том числе, и с помощью публичной демонстрации фактов нарушений.