В Таганроге перевозчик бросил маршрут № 15 без предупреждения

В Таганроге перевозчик прекратил обслуживание маршрута № 15. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.
Она отметила, что на ее страницу поступает много жалоб от жителей. Люди возмущены отсутствием автобусов.
Напомним, маршрут № 15 возобновил работу 31 марта этого года. Его восстановления жители ждали с 2022 года.
— Однако со вчерашнего дня перевозчик — индивидуальный предприниматель — в одностороннем порядке прекратил перевозки. Он не предупредил город и не объяснил причин, — глава назвала такое отношение недопустимым.
Сейчас управление транспорта Таганрога проверяет факт отсутствия машин на линии.
— Если перевозчик в ближайшее время не возобновит рейсы, власти примут меры. Во-первых, запустят процедуру расторжения договора в одностороннем порядке. Во-вторых, его внесут в реестр недобросовестных перевозчиков.
Также управлению транспорта поручено оперативно запустить новую доконкурсную процедуру. Это нужно, чтобы найти другого перевозчика для маршрута № 15.
О результатах проверки и принятых мерах Светлана Камбулова пообещала проинформировать дополнительно.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.