Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге перевозчик бросил маршрут № 15 без предупреждения

Предпринимателя хотят внести в реестр недобросовестных и расторгнуть договор.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге перевозчик прекратил обслуживание маршрута № 15. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.

Она отметила, что на ее страницу поступает много жалоб от жителей. Люди возмущены отсутствием автобусов.

Напомним, маршрут № 15 возобновил работу 31 марта этого года. Его восстановления жители ждали с 2022 года.

— Однако со вчерашнего дня перевозчик — индивидуальный предприниматель — в одностороннем порядке прекратил перевозки. Он не предупредил город и не объяснил причин, — глава назвала такое отношение недопустимым.

Сейчас управление транспорта Таганрога проверяет факт отсутствия машин на линии.

— Если перевозчик в ближайшее время не возобновит рейсы, власти примут меры. Во-первых, запустят процедуру расторжения договора в одностороннем порядке. Во-вторых, его внесут в реестр недобросовестных перевозчиков.

Также управлению транспорта поручено оперативно запустить новую доконкурсную процедуру. Это нужно, чтобы найти другого перевозчика для маршрута № 15.

О результатах проверки и принятых мерах Светлана Камбулова пообещала проинформировать дополнительно.

Подпишись к нам в MAX и Telegram.