Вышла в свет «Летопись нижегородского футбола». Книгу, рассказывающую о более чем 120-летней история этого вида спорта в нашем регионе, представил ФК «Пари НН». Об этом сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло в своем telegram-канале.
Он уточнил, что книга содержит воспоминания, уникальные данные, интервью, архивные фото и статистику футбольных клубов региона разных лет.
«Авторы книги: наш бессменный футбольный архивариус и публицист Григорий Гусев и спортивный журналист, руководитель отдела по связям с общественностью ФК “Пари НН” Сергей Козунов,» — сообщил Дмитрий Кабайло.
Книга охватывает более чем 120-летний период нижегородского футбола — с 1902 года, когда появилась первая футбольная команда при сормовском заводе.
В ФК «Пари НН» выпуск издания назвали «историческим событием».
«Летопись нижегородского футбола» — это книга о матчах прошлых лет, память об игроках, тренерах и преданных болельщиках, без которых футбол немыслим!" — говорится на сайте клуба.
Во вторник, 14 апреля, «Летопись нижегородского футбола» представили для приглашенных гостей.
Открытая презентация для болельщиков состоится 18 апреля перед матчем «Пари НН» — «Динамо» (Москва) на «Совкомбанк Арене».
