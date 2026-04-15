В Чапаевске Самарской области благоустроят сквер у Дворца культуры

Работы по благоустройству сквера у Дворца культуры имени Горького начались в городе Чапаевске Самарской области, сообщили в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Преображение территории поддержали более 4,9 тысячи горожан. По проекту здесь появятся новые аллеи, освещение, детская площадка, ротонда для отдыха, скамейки, а также будет возрожден памятник со слонами. В сквере ведутся демонтажные работы: снимают старый асфальт, убирают ржавые ограждения, идут подготовительные земляные работы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.