Малые компании Татарстана могут получить поддержку на инновационные проекты

Заявки принимаются по шести тематикам: средства борьбы с гипотермией, мобильной диагностики, системы мониторинга прибрежных акваторий и воздушного пространства, модули автономной навигации и средства дистанционного мониторинга состояния. Участниками могут стать как физические лица, так и субъекты малого предпринимательства. При отборе будет учитываться наличие статуса «Малая технологическая компания». Заявки принимаются до 10:00 12 мая 2026 года через систему АС «Фонд-М» на сайте фонда.