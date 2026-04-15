Малые компании Татарстана могут получить поддержку на инновационные проекты

Размер поддержки составит до 5 миллионов рублей.

Источник: Национальные проекты России

Поддержку на инновационные проекты смогут получить малые предприятия в Республике Татарстан, сообщили в Министерстве экономики региона. Проведение конкурса соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фонд содействия инновациям совместно с Минпромторгом России объявил конкурс «Старт-Пром-1» для малых предприятий и стартапов. Размер гранта составит до 5 миллионов рублей, срок выполнения работ — 12 месяцев.

Заявки принимаются по шести тематикам: средства борьбы с гипотермией, мобильной диагностики, системы мониторинга прибрежных акваторий и воздушного пространства, модули автономной навигации и средства дистанционного мониторинга состояния. Участниками могут стать как физические лица, так и субъекты малого предпринимательства. При отборе будет учитываться наличие статуса «Малая технологическая компания». Заявки принимаются до 10:00 12 мая 2026 года через систему АС «Фонд-М» на сайте фонда.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.