Малые компании Татарстана могут получить поддержку на инновационные проекты

Поддержку на инновационные проекты смогут получить малые предприятия в Республике Татарстан, сообщили в Министерстве экономики региона. Проведение конкурса соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Фонд содействия инновациям совместно с Минпромторгом России объявил конкурс «Старт-Пром-1» для малых предприятий и стартапов. Размер гранта составит до 5 миллионов рублей, срок выполнения работ — 12 месяцев.
Заявки принимаются по шести тематикам: средства борьбы с гипотермией, мобильной диагностики, системы мониторинга прибрежных акваторий и воздушного пространства, модули автономной навигации и средства дистанционного мониторинга состояния. Участниками могут стать как физические лица, так и субъекты малого предпринимательства. При отборе будет учитываться наличие статуса «Малая технологическая компания». Заявки принимаются до 10:00 12 мая 2026 года через систему АС «Фонд-М» на сайте фонда.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.