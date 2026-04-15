В Татарстане завершается реконструкция развязки трассы Казань — Оренбург

Объект расположен в Лаишевском районе.

Реконструкция транспортной развязки в Лаишевском районе Республики Татарстан завершается в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Она обеспечит удобный и безопасный разворот в жилой комплекс «Южный парк» и садоводческие товарищества. На объекте уже проведены земляные работы, устроена дорожная одежда, установлено барьерное ограждение и нанесена разметка.

Предстоит отремонтировать проезжую часть Оренбургского тракта, устроить деформационные швы на Танковом переезде, а также смонтировать парапетное ограждение и систему видеонаблюдения. Завершение работ запланировано на конец 2026 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.