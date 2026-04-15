В Пермском крае направят почти 500 млн рублей на ремонт дорог

В Чернушинском и Куединском округах Пермского края запланирован масштабный ремонт дорожной сети. Краевое управление автомобильных дорог объявило открытый конкурс на выполнение работ, которые пройдут в 2026—2027 годах. Об этом пишет «Business Class».
Начальная стоимость контракта составляет около 499,7 млн рублей. Эти средства планируют направить на обновление пяти участков дорог общей протяженностью свыше 14,5 километра. В список вошли трассы Куеда — Януал, Куеда — Аксаитово, Чернушка — Большая Уса, Чернушка — Куеда, а также объездная дорога вокруг Чернушки.
По информации издания, подрядной организации предстоит провести комплекс работ: снять старое покрытие, уложить два слоя нового асфальта, устранить деформации дорожного полотна, укрепить обочины и заменить барьерные ограждения. Кроме того, предусмотрена установка новых дорожных знаков и павильонов, а также нанесение разметки. Гарантийный срок на выполненные работы составит четыре года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 апреля, а победителя определят 30 апреля. Подписание контракта намечено на 4 мая 2026 года. Завершить все работы подрядчик должен до конца июля 2027 года, при этом сам контракт будет действовать до февраля 2028 года.