В мае здание сгоревшего ТЦ «Гиант» на Московском проспекте планируют закрыть фасадной сеткой

Собственник прорабатывает вопрос с ФКР, инженерными и строительными службами.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде здание торгового центра «Гиант», пострадавшего после крупного пожара в начале апреля, планируют закрыть фасадной сеткой. Об этом «Клопс» сообщил представитель собственника объекта.

Сейчас решение прорабатывают вместе с инженерными и строительными службами, а также с региональным Фондом капитального ремонта. Предполагается, что фасадную сетку установят в мае — после завершения процедур, связанных с оформлением документов о пожаре, и подготовительных работ.

Светлое полотно с надписью о проведении ремонтных работ закроет строительные леса и сгоревшие помещения", — заявил представитель владельца ТЦ.

Пожар в ТЦ «Гиант» оставил без работы 73 предпринимателей, арендовавших площади в здании. Свои убытки они оценивают в миллионы рублей. Власти обещали помочь пострадавшему бизнесу.