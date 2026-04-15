Актер сериала «Солдаты» Алексей Ошурков попал в базу «Миротворца»

Российский актер Алексей Ошурков, известный по роли майора Николая Зубова в сериале «Солдаты», попал в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещенный в России ресурс).
Персональные данные артиста появились там 15 апреля. Сайт обвиняет Ошуркова в публичной поддержке России, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Ранее в эту же базу внесли других российских актеров — Максима Климова (известного как Макс Климка), Максима Сапрыкина и даже 11-летнюю Алису Прохорову.
Причиной, по информации «Миротворца», стали съемки в сериале «Свои», который вышел в 2025 году. Фильм рассказывает о добровольцах специальной военной операции. Работа над картиной проходила на территории Донецкой Народной Республики.
Стоит отметить, что этот портал регулярно вносит россиян и не только в свои списки. Туда попадают политики, актёры, спортсмены и даже дети. Сайт многократно нарушал и нарушает законы о персональных данных, причем не только российские, но и европейские. В разное время страны ЕС требовали от Киева разобраться с ресурсом.