В Петербурге задержали музыканта, которого перепутали с Гордоном*

В Санкт-Петербурге по ошибке задержали рок-музыканта группы «Свобода важнее моды» Дмитрия Галяминских. Об этом пишет издание «КП-Санкт-Петербург». Рок-музыкант говорит, что его перепутали с украинским террористом Дмитрием Гордоном*.
«Я думал, меня узнали и хотят от меня фотку или автограф. Но система распознавания лиц увидела во мне террориста Гордона*. Один полицейский даже потрогал щетину и волосы, вдруг я конспирируюсь», — говорится в материале издания.
Дмитрий говорит, что из-за досадной ошибки чуть не опоздал на поезд. Вначале полицейским пришлось объяснять, кто он, а потом писать объяснительную, как того требует регламент.
Панк-рокер отметил, что друзья сравнивали его с экс-главным тренером и футболистом «Челси» Роберто Ди Маттео. Однако, по его словам, сравнивать его с террористом — абсурд.
Ранее KP.RU рассказал, как работает система распознавания лиц в России. Отмечается, что точность доходит до 95%. Причем даже маскировка не поможет обмануть искусственный интеллект.
*— лицо, признанное Росфинмониторингом террористом.