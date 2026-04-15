СК сделал заявление после крушения мотодельтаплана под Минском, где погибли пилот и девушка-пассажирка

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту крушения легкомоторного летательного аппарата возбуждено уголовное дело. Напомним, ЧП, приведшее к трагедии, произошло во вторник, 14 апреля 2026 года.
Как сообщили в Следственном комитете, уже установлены некоторые обстоятельства произошедшего вблизи Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта.
Сообщается, что 45-летний пилот-инструктор осуществлял полет на мотодельтаплане «Фрегат С». Вместе с ним находилась 26-летняя пассажирка. Сам полет осуществлялся в развлекательных целях. Около 15.30 пилот не справился с управлением, летальный аппарат потерпел крушение. Девушка-пассажирка и пилот скончались от полученных травм.
Как отметили в СК, следователи зафиксирована следовая картина, изъяты фрагменты мотодельтаплана, оборудование, личные вещи погибших. Помимо этого, изъята также и вся документация, которая касается деятельности организации, оказывающей данный вид услуг.
Допрошены свидетели, назначен ряд экспертных исследований. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
Расследование обстоятельств и причин трагедии продолжается. Фото: Следственный комитет Республики Беларусь.
Сообщается, что особое внимание при проведении расследования уделяется причинам и условиям, способствовавшим происшествию, проверке законности и обоснованности выдачи разрешений на выполнение полетов.
В СК призвали граждан и интернет-ресурсы не воздержаться от спекуляции на произошедшей трагедии, не распространять непроверенную информацию, слухи. Правоохранители констатировали, что «обстоятельства будут установлены во время расследования уголовного дела и доведены до общественности после тщательнейшего разбирательства».
