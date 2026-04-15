Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области объявили ракетную опасность вечером 15 апреля

Жителям рекомендуют пройти в укрытие или подвал.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в среду, 15 апреля, в Ростовской области была объявлена ракетная опасность. СМС-оповещение об этом получили жители региона на телефоны от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В сообщении рекомендовали проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.

Напомним, сегодня днем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении атаки БПЛА. Один дрон уничтожили в Зерноградском районе. Жертв и разрушений на земле не зафиксировано.

Также минувшей ночью беспилотники сбили в городе Каменск-Шахтинский.

Подпишись к нам в MAX и Telegram.

