В Ростовской области объявили ракетную опасность вечером 15 апреля

Вечером в среду, 15 апреля, в Ростовской области была объявлена ракетная опасность. СМС-оповещение об этом получили жители региона на телефоны от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В сообщении рекомендовали проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.
Напомним, сегодня днем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении атаки БПЛА. Один дрон уничтожили в Зерноградском районе. Жертв и разрушений на земле не зафиксировано.
Также минувшей ночью беспилотники сбили в городе Каменск-Шахтинский.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
