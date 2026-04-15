В Гурьевском округе Кузбасса обновят водопровод и станцию очистки воды

Специалисты уже уложили более 9 километров водопроводной трубы. Строительно-монтажные работы продолжались и в зимний период без остановки технологического процесса. Сдача объекта запланирована на 2027 год. После ввода в эксплуатацию качественная питьевая вода будет поступать более чем 15 тысячам жителей Гурьевска.