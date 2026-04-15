В Гурьевском округе Кузбасса обновят водопровод и станцию очистки воды

Капитальный ремонт магистрального водопровода от Малосалаирского водозабора до Гурьевска общей протяженностью 16 километров продолжается в Гурьевском муниципальном округе в Кузбассе, сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона. Работы ведутся в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты уже уложили более 9 километров водопроводной трубы. Строительно-монтажные работы продолжались и в зимний период без остановки технологического процесса. Сдача объекта запланирована на 2027 год. После ввода в эксплуатацию качественная питьевая вода будет поступать более чем 15 тысячам жителей Гурьевска.
Параллельно в городе возводится модульная станция очистки воды, которая обеспечит чистой водой более 4 тысяч жителей района «Горновская площадка». Уже залит фундамент под будущую станцию, предстоит смонтировать оборудование и провести пусконаладочные работы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.