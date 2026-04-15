Экс-сотрудника нижегородского ГУАД осудили на четыре года за взятки

В Нижегородской области вынесли приговор бывшему главному специалисту отдела контроля за ремонтом и содержанием автодорог ГУАД. Его признали виновным в получении взяток в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Разоблачить коррупционную схему удалось в начале 2025 года, тогда экс-сотрудника ГУАД и задержали. Выяснилось, что с 2020 по 2022 год чиновник через посредников брал взятки у руководителя коммерческой фирмы. В обмен на деньги он гарантировал беспроблемную приемку выполненных дорожных работ и подписывал необходимые ведомости по контракту.
Следствие насчитало пять эпизодов получения взяток, а общая сумма незаконного вознаграждения перевалила за 800 тысяч рублей. Дело квалифицировали по части 3 и части 5 статьи 290 УК РФ. Суд приговорил бывшего чиновника к четырем годам колонии строгого режима. Вдобавок ему на пять лет запретили занимать любые должности в государственных и муниципальных органах, где требуются организационно-распорядительные или административно-хозяйственные полномочия. Приговор пока не вступил в законную силу.