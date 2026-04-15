Саратовские кикбоксеры завоевали 80 медалей на чемпионате и первенстве ПФО

Чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по кикбоксингу завершились во Дворце спорта Саратова, сообщили в Министерстве спорта Саратовской области. Проведение соревнований соответствует целям государственной программы «Спорт России».
Турниры прошли с 9 по 12 апреля. В них приняли участие более 700 спортсменов из 13 регионов Поволжья. Представители Саратовской области завоевали 80 медалей. На первенстве ПФО в копилке 21 золотая, 17 серебряных и 25 бронзовых наград. На чемпионате ПФО — 10 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовая.
«Поздравляем спортсменов и тренеров с блестящим результатом! Спортсмены показали свое мастерство и получили путевки на первенство и чемпионат России», — отметил министр спорта области Александр Абросимов.
