Школа села Нижний Воч в Коми стала призером Макаренковского форума

Команда средней школы села Нижний Воч в Республике Коми заняла второе место на XXIV Международном Макаренковском форуме, сообщили в администрации Усть-Куломского района. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети».
Мероприятие прошло в РГПУ имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге. Участниками форума стали почти 700 человек из 73 регионов России и 10 стран. Вочевская школа стала единственным представителем Республики Коми на этом престижном событии. В состав делегации вошли педагоги Ольга Лютоева и Татьяна Морохина, а также пятеро учащихся. На протяжении пяти дней ребята защищали авторские проекты и проходили конкурсные испытания.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.