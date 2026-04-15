Школа села Нижний Воч в Коми стала призером Макаренковского форума

Мероприятие прошло в РГПУ имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге. Участниками форума стали почти 700 человек из 73 регионов России и 10 стран. Вочевская школа стала единственным представителем Республики Коми на этом престижном событии. В состав делегации вошли педагоги Ольга Лютоева и Татьяна Морохина, а также пятеро учащихся. На протяжении пяти дней ребята защищали авторские проекты и проходили конкурсные испытания.