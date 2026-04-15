В Ровеньском округе Белгородской области отремонтируют 3,5 км дороги

Участок автодороги протяженностью 3,5 километра обновят в Ровеньском округе Белгородской области, сообщили в министерстве автомобильных дорог и транспорта региона. Работы проводятся в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Дорога соединяет села Нижняя Серебрянка и Верхняя Серебрянка. Специалисты обновят дорожное полотно, отремонтируют водопропускную трубу, обустроят два остановочных комплекса и тротуар с подходами к пешеходному переходу. Также предусмотрены установка перильного ограждения, дорожных знаков и сигнальных столбиков, а также нанесение разметки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.