Украинское производство дронов нашли на базе ВВС в Британии

Ранее Минобороны России опубликовало перечень европейских заводов, которые собирают дроны для ударов по территории РФ. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что теперь такие адреса стоит считать потенциальными целями для российских Вооружённых сил. Политик указал, что всё будет зависеть от того, как будет продолжаться конфликт на Украине.