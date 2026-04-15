Украинское производство дронов нашли на базе ВВС в Британии

Филиал украинской компании Fire Point обосновался прямо на территории военной базы Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.
Предприятие находится на улице Вест Роу роуд в городе Милденхолл на востоке Англии. Почти вся эта улица проходит по территории базы Королевских ВВС.
По данным британских властей, неподалёку, на другой улице рядом с базой, работает ещё один украинский производитель беспилотников — компания Ukrspecsystems.
Ранее Минобороны России опубликовало перечень европейских заводов, которые собирают дроны для ударов по территории РФ. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что теперь такие адреса стоит считать потенциальными целями для российских Вооружённых сил. Политик указал, что всё будет зависеть от того, как будет продолжаться конфликт на Украине.