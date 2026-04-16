Самарцам напомнили правила таможни перед хаджем

Самарская таможня рассказала о правилах провоза лекарств и денег перед хаджем.

Самарская таможня перед хаджем рассказала про правила, которые важно помнить для беспрепятственного пересечение границы. Если вы хотите перевести с собой лекарства, нужно проверить их состав на предмет содержания наркотических, психотропных или сильнодействующих веществ.

Обязательное условие для их перевозки — наличие действительного рецепта врача, где указаны наименование препарата, дозировка и количество, необходимое на сутки, или иного медицинского документа. Помимо этого нужно заполнить пассажирскую таможенную декларацию.

рассказали в ведомстве

Также декларацию необходимо будет заполнить, если стоимость ввозимых товаров превышает 10 тысяч евро, а вес 50 кг, или если сумма наличных денег больше 10 тысяч долларов. Культурные ценности без декларации и спецразрешения Минкультуры вывозить тоже нельзя.