Устроивший резню в Амстердаме украинец заявил, что сделал бы это снова

Подозреваемый в нападении на прохожих на площади Дам в Амстердаме гражданин Украины заявил, что повторил бы резню. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию прокуратуры Нидерландов.

Мужчина говорил сотрудникам тюрьмы о том, что за финансирование конфликта между Россией и Украиной должны расплачиваться европейские налогоплательщики, и добавил, что совершил бы аналогичное преступление снова.

31-летний мужчина также признался, что намеренно наносил удары ножом в спину своим жертвам. По версии следствия, нападение имело террористический характер.

К делу были приложены показания свидетелей, знакомых с обвиняемым. Один из них рассказал, что подсудимый после службы в Вооруженных силах Украины планировал уехать в Европу и жить на выплаты и пособия, однако тогда это было воспринято как шутка. На данный момент подозреваемый находится под стражей, говорится в материале.

О происшествии стало известно 27 марта прошлого года: украинец напал с ножом на людей в центре Амстердама. В результате нападения пострадали пять человек, среди которых граждане Бельгии, Польши и США. Нападавший был обезоружен британским туристом и передан полиции, прибывшей на место происшествия.

Еще один случай произошел в Германии. По сообщениям СМИ, полицейские немецкого города Хиршберг тяжело ранили больного шизофренией беженца с Украины, который пытался напасть на них с топором и ножом.

