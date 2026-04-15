«Они бьются, и мы бьемся». Матч «Динамо» и «Ак Барса» начался с двух драк и множества удалений

Матч минского «Динамо» и «Ак Барса» начался с двух драк и множества удалений.

Источник: Комсомольская правда

В Казани проходит четвертый матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором местный «Ак Барс» встречается с минским «Динамо».

Первый период начался с драк. Когда табло отсчитало 1 минуту и 19 секунд, в кулачном поединке сошлись динамовец Николас Мелош и «барс» Михаил Фисенко. Драка закончилась падением Фисенко. Оба получили по 5 минут штрафа.

На отметке 4 минуты и 16 секунд возникла массовая потасовка у борта. Казанец Алексей Пустозеров и минчанин Джошуа Брук получили по 2 минуты за грубость.

А потом «зубр» Ксавье Уэлле и «барс» Никита Дыняк выяснили отношение на кулаках. После обмена ударами, на льду первым оказался Дыняк. И они были наказаны 5-минутными штрафами.

На этом драки в первом отрезке завершились, но продолжились удаления за толчки клюшками, симуляцию, грубость… Всего накопилось 34 штрафных минуты на две команды!

Защитник динамовцев Тай Смит сказал в интервью после окончания периода в эфире «Беларусь 5»: «Это эмоции парней, у нас сильная команда, которая не хочет проигрывать. Физическая игра выражение этих эмоций». В свою очередь игрок «Ак Барса» Алексей Марченко сказал: «Они бьются и мы бьемся. Никто не хочет уступать».

В такой нервной игре больше в первом периоде преуспел «Ак Барс» — на 13-й минуте матча Никита Лямкин открыл счет. Напомним, что «Ак Барсу» для победы в серии осталось одержать одну победу. Казанский клуб ведет в серии 3:0.

