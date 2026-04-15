В Татарстане фермеры реализовали на ярмарках более 1000 тонн продукции

Фермеры из Республики Татарстан за пять недель реализовали на сельскохозяйственных ярмарках более 1000 тонн своей продукции, сообщили в Республиканском агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Мероприятия проводятся в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».