В Татарстане фермеры реализовали на ярмарках более 1000 тонн продукции

Фермеры из Республики Татарстан за пять недель реализовали на сельскохозяйственных ярмарках более 1000 тонн своей продукции, сообщили в Республиканском агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Мероприятия проводятся в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
По итогам пяти ярмарочных недель фермеры Татарстана продали 560,3 тонны овощей, 93,2 тонны разливного молока, 144,1 тонны сахара, почти 898 тысяч куриных яиц и 487,2 тонны мяса, включая 255,8 тонны говядины. Для доставки и продажи продукции на ярмарках задействовали более 4,6 тысячи единиц транспорта.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.