Москву и Волгоград на майские праздники свяжут дополнительные рейсы поездов

Поезд № 485/486 «Волгоград — Москва» на предстоящих праздниках совершит четыре рейса. Из областного центра он будет стартовать в 6:40 29 апреля и 3, 7, 11 мая с прибытием в столицу на следующий день в 5:48. В обратном направлении поезд отправится в 15:54 30 апреля, 4, 8, 12 мая. В город на Волге пассажиры прибудут на следующие сутки в 14:46.