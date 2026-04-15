В Муроме более 100 человек оказались в больнице из-за кишечной инфекции

В апреле более 100 жителей Мурома госпитализированы из-за острого инфекционного заболевания. Об этом говорится в сообщении от регионального правительства.
«По данным Минздрава региона, с 7 апреля пострадали 580 человек, в том числе 259 детей. Амбулаторная помощь оказана 471 человеку, из них 204 ребенка, госпитализировано 109 пациентов. Выписано из стационара 48 человек, среди которых — 27 детей», — сообщают власти Владимирской области в официальном канале MAX.
Отмечается, что над ситуацией работают 30 бригад скорой помощи. Пациентам оказывается вся необходимая помощь.
Ранее KP.RU сообщил, что в Муроме по факту вспышки кишечной инфекции было возбуждено уголовное дело. Следственный отдел города Мурома возбудил дело по части 1 статьи 238 УК РФ за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.