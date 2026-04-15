В московском Центре развития прошел этап городской Лиги дебатов

Второй тур четвертого сезона Лиги дебатов Правительства Москвы прошел в Центре развития на Таганской. Выступления восьми команд оценивали эксперты, в том числе участник СВО, ветеран боевых действий, исполнительный секретарь окружного отделения партии «Единая Россия» САО Москвы Эльдар Шарипов и ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, член партии «Единая Россия» Владислав Гусев.
Участники дебатов обсудили безопасность дорожного движения, современные форматы общения в социальных сетях и мессенджерах, а также другие темы, связанные с городской повесткой. Мероприятие посетили более 200 представителей Студенческих парламентских клубов столицы.
По словам Шарипова, такие проекты, как Лига дебатов, дают студентам возможность проявить себя. «Лига дебатов формирует у студентов важные качества: умение быстро анализировать ситуацию, аргументированно отстаивать позицию и принимать решения там, где нет готового ответа. Те, кто прошел через такие соревнования, по-другому смотрят на проблемы и иначе работают в команде. Именно такие люди нужны городу — в управлении, в бизнесе, в общественной жизни. Я рад видеть, что молодые люди развивают эти качества уже сейчас», — сказал он.
В столице проживает более 3,2 млн молодых людей и, как подчеркнул Шарипов, для них выстроена целая инфраструктура для профессионального и общественного роста. Например, «Молодежь Москвы» — главный навигатор возможностей для молодых горожан. Восемь направлений проекта закрывают ключевые запросы молодых москвичей: от поиска первой работы до участия в городских фестивалях.
В свою очередь Гусев отметил, что важную роль в системе работы с молодежью играет волонтерство. «Через программы “Мосволонтера” молодые люди включаются в проведение патриотических, культурных, спортивных и социальных акций, приобретают навыки командной работы. Поэтому волонтерство становится для молодежи первым практическим шагом в общественную деятельность и стартовой площадкой для дальнейшего участия в городских инициативах», — сказал он.
Другое направление, где можно получить похожие навыки, — молодежные палаты районов. Их участники взаимодействуют с жителями, управами, муниципальными депутатами и городскими учреждениями, а также получают возможность предлагать собственные проекты и идеи органам государственной власти или местного самоуправления. В числе инициатив молодых парламентариев — экологические акции, в том числе организация и проведение субботников, обучающие программы, например по финансовой грамотности для школьников, а такжепроекты о здоровом образе жизни и другие. В 2025 году молодежные палаты Москвы провели более восьми тысяч мероприятий.