«Можно сделать отдельные игры»: Чемпионка России предложила обучать молодых казаков стрельбе по БПЛА

Молодых казаков предложили обучать «отстрелу дронов» — такие тренировки позволят сохранить традиции, заявила чемпионка России и мастер спорта по практической стрельбе, старший инструктор центра «Гарантинг» Анна Толстоусова.

Источник: Life.ru

Анна Толстоусова об обучению стрельбе по дронам. Видео © Telegram / Всероссийское Казачье Общество.

«Я считаю, что это делать нужно. И в идеале вообще я бы даже отдельные игры сделала, потому что это может быть зрелищно. И помимо того, что это игры, это ещё и продолжает обучать людей именно противодействию БПЛА», — отметила спортсменка.

По её словам, по аналогии с танковым биатлоном можно углубляться в дроны, развивать соревнования и популяризировать этот навык. В дальнейшем казаки могли бы обучать таким умениям специалистов из стран-союзников.

Ранее во Всероссийском казачьем обществе сообщили, что бойцы разведбригады «Терек» приступили к освоению методов борьбы с дронами-камикадзе. Военнослужащие прошли курсы стрельбы из гладкоствольных ружей «Последний рубеж», где на полигонном комплексе их учат поражать мишени, имитирующие FPV-беспилотники.

