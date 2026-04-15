«Можно сделать отдельные игры»: Чемпионка России предложила обучать молодых казаков стрельбе по БПЛА

Анна Толстоусова об обучению стрельбе по дронам. Видео © Telegram / Всероссийское Казачье Общество.
«Я считаю, что это делать нужно. И в идеале вообще я бы даже отдельные игры сделала, потому что это может быть зрелищно. И помимо того, что это игры, это ещё и продолжает обучать людей именно противодействию БПЛА», — отметила спортсменка.
По её словам, по аналогии с танковым биатлоном можно углубляться в дроны, развивать соревнования и популяризировать этот навык. В дальнейшем казаки могли бы обучать таким умениям специалистов из стран-союзников.
Ранее во Всероссийском казачьем обществе сообщили, что бойцы разведбригады «Терек» приступили к освоению методов борьбы с дронами-камикадзе. Военнослужащие прошли курсы стрельбы из гладкоствольных ружей «Последний рубеж», где на полигонном комплексе их учат поражать мишени, имитирующие FPV-беспилотники.
