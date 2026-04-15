Гитарист группы «Цвет алоэ» погиб в крушении мотодельтаплана под Минском

Стало известно, что при крушении мотодельтаплана под Минском погиб гитарист белорусской группы «Цвет алоэ» Руслан Иванов. Об этом у себя в соцсетях сообщил солист коллектива, шоумен Сергей Лапковский.
Сергей назвал Руслана Иванова своим лучшим другом, добавив, что они дружили на протяжении 24 лет.
— Он был опытным пилотом. Я летал с Русланом, наверно, четыре раза и полностью доверял ему свою жизнь, — отметил Сергей Лапковский.
