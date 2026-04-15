Школьник из татарстанского Арска взял серебро на чемпионате «Профессионалы»

Восьмиклассник Арской средней школы № 6 Республики Татарстан завоевал серебро итогового этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», сообщили в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Соревнования проводятся в ходе реализации федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».
Состязания прошли в Оренбурге. Ранель Гаптелбаров стал серебряным призером в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» среди юниоров. Его наставником и экспертом выступила преподаватель Арского педагогического колледжа имени Г. Тукая Л. М. Маликова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.