Обход Оренбурга планируют начать строить в 2028 году

В ходе совещания с Министром транспорта РФ Андреем Никитиным 15 апреля озвучены сроки строительства Обхода Оренбурга.
Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев рассказал о важности одного из ключевых проектов развития транспортного коридора «Европа — Западный Китай» Владимиру Владимировичу Путину в марте, и сегодня работа уже идет.
На совещании обсудили ключевые вопросы развития транспортного комплекса Оренбургской области. В мае планируется заключить соглашение с министерством о поставке 20 автобусов и 5 трамваев. Сделать это должны до конца 2026 года. Всего до 2028 года из федерального бюджета направят около 1 млрд рублей на обновление автопарка региона. На эти деньги в планах купить до 130 единиц транспорта.
Также обсудили модернизацию международного автомобильного пункта пропуска Сагарчин. Его хотят капитально отремонтировать, установить модульные здания для государственных контрольных органов. В планах завершить работы до 2028 года.
В приоритетных проектах и модернизации железнодорожного пункта пропуска Илецк-1. В настоящее время там используют 7 ж\д путей, хотя всего их 27.
— Этот вопрос давно у меня в работе. Когда проходила встреча в Астане выяснилось, что казахстанцы готовы увеличить нагрузку на пункт пропуска со своей стороны. К этому пришли и мы. В конце месяца при поддержке Минтранса РФ Илецк-1 запустит поезда по 10 путям. Со временем, думаю, должны выйти и на 27, — отметил Евгений Солнцев.
