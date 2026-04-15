Волжская ГЭС увеличит объем сбросов раньше намеченного срока

Объем сбросов на пике должен достигнуть 26 тысяч кубометров воды в секунду.

График работы Волжской ГЭС скорректировало Федеральное агентство водных ресурсов. Гидроузел переходит на режим специального весеннего попуска в низовья главной водной артерии региона — Волги.

15 апреля максимальный сброс воды составил 15 тысяч кубометров в секунду, а уже 16 апреля этот показатель увеличат до 18 000 м³/с. Затем объем пиковых сбросов будет расти ежедневно на две тысячи кубометров, пока не достигнет максимального значения в 26 000 м³/с. Этого порога планируется достигнуть к 20 апреля — на сутки раньше первоначально установленного срока.

Такие меры необходимы для залива пойменных лугов и наполнения водоемов любого происхождения — с их помощью поддерживается повышенные уровень воды во время нереста рыбы, а также они используются для полива в летнее время. Такой режим сбросов на ГЭС будет действовать до особого указания Росводресурсов.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, какие результаты паводка прогнозируются в регионе в текущем году.