Юные футболисты из Самарской области победили в клубной лиге Поволжья

Команда «Рассвет» из села Михайло-Овсянка Пестравского района Самарской области заняла первое место на двухдневном турнире «Реванш» — клубной лиге Поволжья, который прошел в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации муниципального района Пестравский.
В соревнованиях приняли участие 20 команд из разных городов и районов Поволжья. В бронзовой лиге юные футболисты обыграли команду «Батыс» из Уральска (3:0), «Акрон» из Красной Глинки (3:1) и сыграли вничью (1:1) с кинельской «Сменой», выиграв по пенальти. Лучшим игроком команды признан Иван Сычев. Также организаторы отметили пятилетнего Богдана Пересыпкина.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.