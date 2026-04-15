Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юные футболисты из Самарской области победили в клубной лиге Поволжья

В соревнованиях приняли участие 20 команд из разных городов и районов Поволжья.

Источник: Национальные проекты России

Команда «Рассвет» из села Михайло-Овсянка Пестравского района Самарской области заняла первое место на двухдневном турнире «Реванш» — клубной лиге Поволжья, который прошел в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации муниципального района Пестравский.

В соревнованиях приняли участие 20 команд из разных городов и районов Поволжья. В бронзовой лиге юные футболисты обыграли команду «Батыс» из Уральска (3:0), «Акрон» из Красной Глинки (3:1) и сыграли вничью (1:1) с кинельской «Сменой», выиграв по пенальти. Лучшим игроком команды признан Иван Сычев. Также организаторы отметили пятилетнего Богдана Пересыпкина.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

