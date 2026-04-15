Падение ВВП и риски рецессии: что будет с рублем, бюджетом и ставкой

В ходе совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин обратил внимание на несоответствие между ожидаемой и реальной динамикой макроэкономических показателей, а также указал на сокращение ВВП в январе-феврале на 1,8%.
После заявлений главы государства Банк России на ближайшем заседании 24 апреля может снизить ключевую ставку сразу на 100 б.п., поскольку в противном случае высок риск стагфляции — падения ВВП с ростом инфляции. Таким мнением поделился управляющий директор управления инвестиционного консультирования «ВТБ Мои Инвестиции» Максим Перлин в эфире Радио РБК. При этом опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по средней годовой ставке до 14,1%, а по инфляции — до 5,5%.
Несмотря на заметное укрепление рубля, валютная выручка за дорогостоящую нефть еще не пришла, убежден эксперт. Он ожидает дальнейшего укрепления рубля на 3−4% — в районе 71−72 ₽ за доллар. Разворот курса может произойти после 1 июля, если к этой дате Минфин вернется к операциям в рамках бюджетного правила.
Цены на «бумажную» нефть вскоре догонят стоимость физического энергоносителя. Фундаментально обоснованную цену нефти эксперт видит в коридоре $90−95 за баррель, а спекулятивный тейк‑профит — 110 $.
Золото после сильной коррекции может вернуться в район $5500 за унцию на рубеже третьего и четвертого кварталов. Разворот тренда может быть связан с перетоком средств из долларовых облигаций в материальный актив, который станет основой резервов мировых центробанков. При текущих ценах на горизонте 12 месяцев золото выглядит привлекательным для покупки.