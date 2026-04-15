Падение ВВП и риски рецессии: что будет с рублем, бюджетом и ставкой

После заявлений главы государства Банк России на ближайшем заседании 24 апреля может снизить ключевую ставку сразу на 100 б.п., поскольку в противном случае высок риск стагфляции — падения ВВП с ростом инфляции. Таким мнением поделился управляющий директор управления инвестиционного консультирования «ВТБ Мои Инвестиции» Максим Перлин в эфире Радио РБК. При этом опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по средней годовой ставке до 14,1%, а по инфляции — до 5,5%.