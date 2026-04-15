Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ставрополе 700 человек проверили цифровую грамотность

Краевое министерство энергетики, промышленности и связи организовало три офлайн-площадки.

Участие во Всероссийской акции «Цифровой диктант» приняли 700 жителей Ставрополя, сообщили в правительстве Ставропольского края. Мероприятия соответствуют целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Краевое министерство энергетики, промышленности и связи организовало три офлайн-площадки в городе: в «Школе 21», Ставропольском колледже связи и Региональном колледже вычислительной техники и электроники. Их посетили студенты, преподаватели, пенсионеры и другие желающие.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.