В Ставрополе 700 человек проверили цифровую грамотность

Участие во Всероссийской акции «Цифровой диктант» приняли 700 жителей Ставрополя, сообщили в правительстве Ставропольского края. Мероприятия соответствуют целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Краевое министерство энергетики, промышленности и связи организовало три офлайн-площадки в городе: в «Школе 21», Ставропольском колледже связи и Региональном колледже вычислительной техники и электроники. Их посетили студенты, преподаватели, пенсионеры и другие желающие.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.