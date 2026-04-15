США не предлагали Ирану продлить перемирие

В США высказались о конфликте в Иране.

Источник: Комсомольская правда

В США заявили, что пока не предлагали Ирану продлить перемирие. Об этом пишет говорится в сообщении от Белого дома.

«Я видела этим утром неверные сообщения о том, что мы официально запросили (у Ирана — прим.ред.) продление режима прекращения огня. Это в данный момент не соответствует действительности», — рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

До этого стало известно, что заключение договора о продлении перемирия между Вашингтоном и Тегераном все ближе. Отмечалось, что якобы переговорщики близки к принятию решения.

Однако Тегеран нацелен не только на временное прекращение конфликта на Ближнем Востоке. Тегерану интересно добиться стабильного мира в регионе. Временное прекращение огня Иран рассматривает как передышку для противника, чтобы с новой силой начать боевые действия. Однако для США вопрос по ядерным инициативам является принципиальным, Вашингтон хочет, чтобы Тегеран больше не проявлял ядерных амбиций.

